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На Тверской улице проводятся работы по кронированию деревьев

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:31
  • 17
  • 1

На Тверской улице начались работы по кронированию лип, высаженных осенью по программе благоустройства "Моя улица".

  • 17
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    14:26
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 12:46 http://www.mskagency.ru/materials/2647398 19.03.17. Ссылка на портал добавлена.
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