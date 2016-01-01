Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Находка и окрестности покрыты угольной пылью

Находка и окрестности покрыты угольной пылью

Автор:
krimirs
Дата публикации:
11:31
  • 19
  • 0

Находка, поселок Врангель и окрестности покрыты угольной пылью.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
16.03 21:43 | Аноним
В поселке Салым в ХМАО работает нелегальная свалка мусора
34 1
14.03 09:29 | Mefestof
Опасный мост с селе Струговка Приморского края
32 0
16.03 14:24 | Rashpil1972
Строительный мусор скопился на льду Финского залива
239 3
27.01 08:59 | Argon
В Находке лежит чёрный снег
47 1
27.02 23:20 | Ruslan
Пятигорск задыхается от пыли