Ремонт и замена труб по-фимски. Коммуникации перекладывают уже 3 года

Автор: Аноним Дата публикации: 14:19

10

10 0

Снимали репортаж в августе 2016 года в местном отделении ВГТРК, но эффект обратный. Ежегодный ремонт вылился в сплошной, без перерывов. Летом 2014 года после очередного раскурочивания труб на данном участке теплотрассы, котлованы были засыпаны грунтом без благоустройства. Всё это месиво пребывало до лета 2015. Затем участок был огорожен для очередных работ. С тех пор этот забор там и стоит. Показанный репортаж на местном телеканале "Россия 24 Башкортостан" в августе 2016 привело к увеличению длины забора, появлению новой таблички со сроками сдачи объекта. Идут годы и эти сроки, как и в прежних табличек, устарели.