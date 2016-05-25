Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Состояние служебного жилья в военном городке г. Борзя-3 ДОС-1 в Забайкальском крае

Состояние служебного жилья в военном городке г. Борзя-3 ДОС-1 в Забайкальском крае

Автор:
Алексей Зайцев
Дата публикации:
11:41
  • 14
  • 0

Такое служебное жилье предоставляется семьям российской армии - офицерскому составу.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

106 0
25.05.2016 15:44 | mreportertv
Канадский Форт Мак-Фюррей «захватили» медведи
99 0
05.02 10:41 | Артем Викторов
Обвал старой шахты в Забайкальском крае