В Бурятии разгорается лесной пожар

Автор: Ironec1985 Дата публикации: 12:52

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Очередной год горит республика Бурятия, власти ничего не предпринимают, только на словах. Это только начало, далее все будет в дыму, дышать нечем и т. д.