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В Бурятии разгорается лесной пожар

Автор:
Ironec1985
Дата публикации:
12:52
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Очередной год горит республика Бурятия, власти ничего не предпринимают, только на словах. Это только начало, далее все будет в дыму, дышать нечем и т. д.

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Комментарии (1)

  • mreportertv
    13:07
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