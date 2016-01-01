В Белгороде лужи на тротуаре после реконструкции улицы

Автор: Андрей Дата публикации: 14:19

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31 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/180844

В Белгороде в 2016 году произвели реконструкцию улицы Сумской. Улица Сумская является въездной магистралью Белгорода. Имеет протяжённость около 6,5 километров, включает 128 хозсубъектов и 656 домовладений, в которых проживает около 2 тысяч человек. Бюджет проекта составлял 43,5 млн рублей, он включает бюджетные средства, средства жителей и хозсубъектов, находящихся на этой тории. Мэр Белгорода Константин Полежаев объявил, что реконструкция улицы Сумской будет подарком властей городу к 5 августа. Объем произведенных работ: обустроить подъезды к частным домам, провести комплексное озеленение, а также отремонтировать фасады административных зданий, заменить устаревшие ограждения и усовершенствовать систему сбора и вывоза ТБО.