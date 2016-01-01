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Мультимедийный экран установлен у Манежа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:15
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На Манежной площади установили мультимедийный экран к Московскому культурному форуму, который пройдет с 24 по 26 марта в Манеже.

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