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Очередь в музей археологии Москвы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:18
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В музей археологии Москвы выстроилась очередь. Каждое 3-е воскресение месяца можно посетить некоторые московские музеи бесплатно.

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