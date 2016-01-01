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Мойка памятника А. С. Пушкина

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:40
  • 21
  • 1

Памятник А. С. Пушкина городские службы отмывают от зимней грязи и пыли.

  • 21
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    17:37
    http://www.mskagency.ru/materials/2647422
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