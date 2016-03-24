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Главная  /  Репортажи  /  В центральной части Москвы идут монтажные работы по сборке фестивальных шале

В центральной части Москвы идут монтажные работы по сборке фестивальных шале

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:46
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На Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере начались работы по монтажу фестивальных шале.

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