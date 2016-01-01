Аварийный дом на улице Челнокова в Иркутске

Автор: Аноним Дата публикации: 19:55

19

19 0

Аварийный дом, на ул. Челнокова 12, администрации на нас наплевать что мы живем в таких условиях, дом находиться возле вокзала, где ходят всякие алкаши, бомжи, наркоманы и жить тут страшно. Рядом сгоревший дом, (подожгли специально) т. к. уже людей из него выселили и сносили эти 2-ва дома. Подожгли, чтобы рабочим не платить, недавно в сгоревшие кладовки на этой улице подкинули "труп", мы просто просим, чтобы наш дом снесли и мы жили в нормальных квартирах, т. к. нашему дому уже более 100 лет, и строился как времянка. Все балки сгнили, потолок течет, трещины, тараканы, в общем жить тут страшно.