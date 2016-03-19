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На улице Ворошилова в Кемерове образовалось озеро от талых вод

Автор:
DenisAkishkin
Дата публикации:
19:49
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19.03.2016 года в Кемерово потеплело до +2 и на ул. Ворошилова в Ленинском районе г. Кемерово образовалось озеро от талых вод, так как воде некуда уходить – нет ливневой канализации. В 2016 году администрация города Кемерово письменно обещала провести ремонт проезжей части напротив дома № 6 по ул. Марковцева, с прокладкой канав для водоотведения. Но работы не были выполнены и вот опять ул. Ворошилова тонет!((( К тому же не были выполнены работы, указанные в положительном заключении государственной экспертизы №42-1-2-0285-10.

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