На улице Ворошилова в Кемерове образовалось озеро от талых вод

Автор: DenisAkishkin Дата публикации: 19:49

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19.03.2016 года в Кемерово потеплело до +2 и на ул. Ворошилова в Ленинском районе г. Кемерово образовалось озеро от талых вод, так как воде некуда уходить – нет ливневой канализации. В 2016 году администрация города Кемерово письменно обещала провести ремонт проезжей части напротив дома № 6 по ул. Марковцева, с прокладкой канав для водоотведения. Но работы не были выполнены и вот опять ул. Ворошилова тонет!((( К тому же не были выполнены работы, указанные в положительном заключении государственной экспертизы №42-1-2-0285-10.