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В Петрозаводске подтопило дорогу

Автор:
Майкл Иванов
Дата публикации:
19:54
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В Петрозаводске подтопило дорогу.

  • 18
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