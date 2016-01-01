ВДНХ временно осталась без аттракционов

Автор: Uwis Дата публикации: 19:52

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ВДНХ в 2017 году осталась без аттракционов. Комплекс "Аттрапарк", который располагался слева от Центрального входа, был полностью демонтирован этой зимой. Ранее были демонтированы колесо обозрения "Москва-850" и весь парк аттракционов вокруг него у Северного входа. Уже начались подготовительные работы по строительству Парка будущего — высокотехнологичного парка развлечений на площади 26,9 гектара в южной части ВДНХ. В 2017 году Правительство Москвы выделит на реализацию данного проекта 10 миллиардов рублей, которые пойдут на проектирование первой очереди Парка будущего, производство аттракционов, а также на реконструкцию зданий и сооружений.