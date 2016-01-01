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Один человек пострадал в результате ДТП с участием рейсового автобуса на улице Серафимовича

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:40
  • 92
  • 1

19 марта вечером в центре Москвы произошло ДТП. На улице Серафимовича столкнулись рейсовый автобус "Лиаз", а/м "Мерседес GLE" и а/м "Мазда 6". По предварительным данным все автомобили двигались в попутном направлении. При съезде с Большого Каменного моста женщина, управлявшая а/м "Мерседес" совершила резкое перестроение для поворота. Следовавший в попутном направлении автобус маршрута "М1" столкнулся с "Мерседесом", после чего "Мерседес" закрутило и отбросило к обочине, где он врезался в мачту городского освещения и сбил дорожный знак. Сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек - женщина управлявшая а/м "Мерседес". В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты мосготранса и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

  • 92
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    22:58
    По М24 в 22:02(скрин с видео на экран в студии): http://tv.m24.ru/videos/125645, АГН в 22:15: http://www.mskagency.ru/materials/2647442
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