Один человек пострадал в результате ДТП с участием рейсового автобуса на улице Серафимовича

Автор: tim777 Дата публикации: 20:40

92

92 1

19 марта вечером в центре Москвы произошло ДТП. На улице Серафимовича столкнулись рейсовый автобус "Лиаз", а/м "Мерседес GLE" и а/м "Мазда 6". По предварительным данным все автомобили двигались в попутном направлении. При съезде с Большого Каменного моста женщина, управлявшая а/м "Мерседес" совершила резкое перестроение для поворота. Следовавший в попутном направлении автобус маршрута "М1" столкнулся с "Мерседесом", после чего "Мерседес" закрутило и отбросило к обочине, где он врезался в мачту городского освещения и сбил дорожный знак. Сообщается, что в результате ДТП пострадал один человек - женщина управлявшая а/м "Мерседес". В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, специалисты мосготранса и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.