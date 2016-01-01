Год Экологии отменяется в Орехово-Зуевском районе Московской области в деревне Заволенье

Автор: Александр Захаров Дата публикации: 22:19

8

8 0

Полигон ТБО - боль жителей Московской области Орехово-Зуевского района деревни Заволенье, которые задыхаются от данной свалки. Тем более, которая в данный момент горит уже два месяца и жители, старики и дети, задыхаются от этого смрада. Ни Районные, ни Местные чиновники не видят в этом проблемы, МЧС не тушит и не принимает ни каких мер по ликвидации очагов возгораний на свалке. 60 лет свозили мусор со всего района и соседних районов на незаконную свалку рядом с деревней Заволенье, жители на протяжении десяти лет обращаются во все органы Власти, но по каким-то причинам чиновники не видят проблем с незаконной свалкой, занимающей 120000 кв .м. Наоборот в 2017 год, год Экологии, они хотят открыть незаконную Свалку и продолжить её расширение и её незаконную деятельность.