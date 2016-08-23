Елецкая сливная станция под стенами Елецкого Молокозавода
- Автор:
- ylets
- Дата публикации:
- 22:33
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Елецкая сливная станция в городе Елец Липецкой области находится в непосредственной близости от стен Елецкого Молокозавода. Согласно нормам СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 следует, что сливная станция (пункт приема сточных вод) может быть размещена не менее чем в 300 м. от жилой зоны и объектов. Как видим на видео, сливная станция располагается фактически у стен кондитерской фабрики и работающего Елецкого Молокозавода. Все жалобы жителей города игнорируются.
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