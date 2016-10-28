Уже можно увидеть первые результаты реставрации арки Северного входа ВДНХ

Автор: Uwis Дата публикации: 22:46

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Уже можно увидеть первые результаты реставрации арки Северного входа ВДНХ. К ноябрю 2017 года реставраторы выполнят работы по усилению стен, укреплению кирпичной кладки, воссоздадут несущие металлоконструкции каркаса арки, заменят кровельное покрытие, проведут необходимые электромонтажные и другие работы. Значительное внимание будет уделено и реставрации гранитного цоколя объекта, а также воссозданию декоративного декора, лепнины и частично - горельефов. Уже скоро единственное из сооружений, сохранившихся с момента открытия Выставки в 1939 году, которого не коснулись более поздние переделки, предстанет с восстановленным богатым декором и частично воссозданным горельефом.