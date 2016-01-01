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В жилом доме на улице Молдагуловой на 18 этаже вспыхнул пожар. Спасены 4 человека

Автор:
denis947
Дата публикации:
22:46
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19 февраля 2017 года в 21 час 13 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Молдагуловой, дом 3, корпус 1. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по заявке. Происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на 18 этаже в жилом доме на общей площади около 35 квадратных метров. В ходе тушения пожара было спасено 4 человека, спасенных передали медикам для осмотра. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных в 21 час 54 минуты пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

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