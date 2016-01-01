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Главная  /  Репортажи  /  Работу коммунальных служб транслируют на медиа-фасаде на Новом Арбате

Работу коммунальных служб транслируют на медиа-фасаде на Новом Арбате

Автор:
tim777
Дата публикации:
19.03 23:00
  • 41
  • 1

В День работника жилищно-коммунального хозяйства новые медиафасады, которые недавно появились на двух зданиях на Новом Арбате (дом 28 и «Московский дом книги»), начали транслировать видео в высоком качестве. 19 марта в 21:00 жители и гости столицы смогли увидеть на них пять роликов о том, как ежедневно трудятся люди, делающие город чистым. Каждое видео длится около семи минут.

  • 41
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    00:19
    АГН в 23:51: http://www.mskagency.ru/materials/2647446
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