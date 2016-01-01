Работу коммунальных служб транслируют на медиа-фасаде на Новом Арбате

Автор: tim777 Дата публикации: 19.03 23:00

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В День работника жилищно-коммунального хозяйства новые медиафасады, которые недавно появились на двух зданиях на Новом Арбате (дом 28 и «Московский дом книги»), начали транслировать видео в высоком качестве. 19 марта в 21:00 жители и гости столицы смогли увидеть на них пять роликов о том, как ежедневно трудятся люди, делающие город чистым. Каждое видео длится около семи минут.