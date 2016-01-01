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Сольный концерт "МакSим" 19 марта в Москве

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
06:34
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19 марта в Известия Холл на Пушкинской площади в Москве прошёл сольный концерт певицы "МакSим". Зал был до отказа забит, что даже организаторы и исполнитель были приятно удивлены такому количеству народа. Группа поддержки поблагодарила "МакSим" сладким подарком, а певица, в свою очередь, "обстреляла" практически всех своих фанатов подаренным тортом. Море эмоций, заряд позитива и отличного настроения подарила певица "МакSим" своим слушателям. Множество воспоминаний были связаны почти у каждого, кто слушал и знает её песни, а прозвучали в тот вечер все запоминающиеся песни "МакSим".

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