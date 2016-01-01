Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль ВАЗ 2111 сгорел на Волжском бульваре в Москве

Автомобиль ВАЗ 2111 сгорел на Волжском бульваре в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
06:16
  • 40
  • 0

На Волжскому бульваре сгорел автомобиль ВАЗ 2111. Прибывшими вскоре пожарными возгорание было ликвидировано.


  • 40
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 0
07:22 | denis947
Один человек погиб в серьезном ДТП на 103 км МКАД
20 0
06:17 | denis947
На Волжском бульваре сгорело авто
91 0
18.03 17:20 | alextsaryev99
На нескольких улицах ЮВАО появятся новые светофоры