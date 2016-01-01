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Один человек погиб в серьезном ДТП на 103 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
07:22
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Один человек погиб и один пострадал в результате аварии на 103 км МКАД. На внутренней стороны МКАД столкнулся мусоровоз MAN, грузовик «ЗИЛ» и фура. В результате столкновения грузовик марки "ЗиЛ" получил серьёзные повреждения, его вмяло между мусоровозом и фурой, грузовик практически разорвало на части. Водитель погиб. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося выясняются.

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