Один человек погиб в серьезном ДТП на 103 км МКАД
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 07:22
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- 26
Один человек погиб и один пострадал в результате аварии на 103 км МКАД. На внутренней стороны МКАД столкнулся мусоровоз MAN, грузовик «ЗИЛ» и фура. В результате столкновения грузовик марки "ЗиЛ" получил серьёзные повреждения, его вмяло между мусоровозом и фурой, грузовик практически разорвало на части. Водитель погиб. На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося выясняются.
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