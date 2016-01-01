Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Состояние дорог в микрорайоне Салтыковка в Балашихе

Состояние дорог в микрорайоне Салтыковка в Балашихе

Автор:
andrey121970
Дата публикации:
09:19
  • 18
  • 0

Состояние дорог в микрорайоне Салтыковка в Балашихе.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

28 0
19.03 22:19 | Александр Захаров
Год Экологии отменяется в Орехово-Зуевском районе Московской области в деревне Заволенье
13 0
09:19 | Сергей Солодухин
Ямы на дорогах поселка Ленинский в Ульяновске
142 1
19.03 22:33 | ylets
Елецкая сливная станция под стенами Елецкого Молокозавода
15 0
08:37 | ferum43rus
Ямы на дорогах Кирова
1559 1
18.03 11:26 | Max_019
В лобовом ДТП на Щёлковском шоссе пострадал 1 человек