Ямы на дорогах поселка Ленинский в Ульяновске

Автор: Сергей Солодухин Дата публикации: 09:19

13

13 0

Дорогу не могут отремонтировать уже несколько лет, пусть власти города прославятся на всю страну. Нам есть чем "гордиться!"