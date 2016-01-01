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Главная  /  Репортажи  /  Ямы на дорогах поселка Ленинский в Ульяновске

Ямы на дорогах поселка Ленинский в Ульяновске

Автор:
Сергей Солодухин
Дата публикации:
09:19
  • 13
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Дорогу не могут отремонтировать уже несколько лет, пусть власти города прославятся на всю страну. Нам есть чем "гордиться!"

  • 13
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Комментарии (0)

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