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Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль подснежник в городе Нижнекамск Республики Татарстан

Автомобиль подснежник в городе Нижнекамск Республики Татарстан

Автор:
Stepanov116
Дата публикации:
09:46
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На проспекте Химиков в городе Нижнекамске появляются автомобили "подснежники".

  • 6
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