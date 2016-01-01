Нечистоты откачанные из колодца сливают во дворе в Волгограде

Автор: Вячеслав Котов Дата публикации: 14:28

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В Волгограде, на улице Генерала Штеменко, откачанные сточные воды из колодца сливают во дворе дома.