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Главная  /  Репортажи  /  Канатоходец прошёл натянутой растяжке на стройплощадке в Нальчике

Канатоходец прошёл натянутой растяжке на стройплощадке в Нальчике

Автор:
Lifter
Дата публикации:
14:33
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В центре Нальчика канатоходец прошёл по натянутой растяжке на территории строительной площадки.

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