Два человека пострадали в серьезном ДТП на Киевском шоссе

Автор: denis947 Дата публикации: 13:36

110

110 0

В Новомосковском округе Москвы произошло ДТП. На Киевском шоссе при движении в сторону МКАД в районе Румянцево столкнулись четыре автомобиля: фура, грузовик, внедорожник и фургон. В результате столкновения фургон получил сильные повреждения, водитель оказался зажат в кабине. На место ДТП прибыли пожарно-спасательные подразделения, бригады медиков и ГИБДД. Два человека получили различные травмы, один из пострадавших в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.