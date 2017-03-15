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Два человека пострадали в серьезном ДТП на Киевском шоссе

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:36
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В Новомосковском округе Москвы произошло ДТП. На Киевском шоссе при движении в сторону МКАД в районе Румянцево столкнулись четыре автомобиля: фура, грузовик, внедорожник и фургон. В результате столкновения фургон получил сильные повреждения, водитель оказался зажат в кабине. На место ДТП прибыли пожарно-спасательные подразделения, бригады медиков и ГИБДД. Два человека получили различные травмы, один из пострадавших в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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