Разбитые дороги в городе Тула

Автор: Аноним Дата публикации: 14:48

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Город Тула, Привокзальный р-н, 4-й Лихвинский проезд. Дорога в п. Лихвинка Привокзального р-на (кроме дороги по которой ходит общ. транспорт) покрытия не видела уже давно. Обращались в Администрацию г. Тула в 2013. Дали ответ, что этот вопрос будут рассматривать в 2016 г. Обратились с письмом в Администрацию Привокзального р-на в 2016. Дали ответ, что этот вопрос будут рассматривать в конце 2019 г. Т.е. не будут они рассматривать этот вопрос никогда. Может Мобильный репортер поможет нам?! По нашей дороге ходить невозможно.