Колейность дороги привела к ДТП в городе Бийске Алтайского края

Автор: Александр Лукичёв Дата публикации: 14:56

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В городе Бийске Алтайского края из-за образовавшейся колеи и гололёда произошло ДТП. На дороге образовалась большая пробка.