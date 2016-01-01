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Колейность дороги привела к ДТП в городе Бийске Алтайского края

Автор:
Александр Лукичёв
Дата публикации:
14:56
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В городе Бийске Алтайского края из-за образовавшейся колеи и гололёда произошло ДТП. На дороге образовалась большая пробка.

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