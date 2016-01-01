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Глубокие ямы образовались на дорогах в Ярославле

Автор:
alik2017
Дата публикации:
15:02
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В Ярославле, на улице Блюхера, д. 50–62 образовались глубокие ямы, в которых целиком утонул бордюрный камень.

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