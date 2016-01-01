Глубокие ямы образовались на дорогах в Ярославле

Автор: alik2017 Дата публикации: 15:02

7

7 0

В Ярославле, на улице Блюхера, д. 50–62 образовались глубокие ямы, в которых целиком утонул бордюрный камень.