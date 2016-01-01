Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 20 марта 2017 года

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 20 марта 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
14:07
  • 18
  • 0

20 марта на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 20 марта, вошли репортаж Жукова Ильи о том, как рыбак остался на льду во время прохождения мимо него ледокола, репортаж автора PERIMIDON о серфинге по Никулинским прудам в Москве, репортаж Вершинина Дениса о том, как больница в селе Миасское Челябинской области стремительно разрушается и репортаж Фомина Георгия о том, как в поселке Колывань Новосибирской области люди живут без воды.

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

215 2
19.03 14:22 | ilusha27rus
Рыбак остался на льду во время прохождения мимо него ледокола
87 0
17.03 12:31 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 17 марта 2017 года
70 0
19.03 12:51 | MR_Denis
Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 18 марта 2017 года
172 0
16.03 14:13 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 16 марта 2017 года