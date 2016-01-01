Сегодня в «Аптекарском огороде» будут дарить букеты цветов

Автор: Uwis Дата публикации: 15:41

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20 марта с 17.00 часов, в честь закрытия рекордно популярной выставки «Репетиция весны», в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» будут дарить красочные букеты с тюльпанами, нарциссами, гиацинтами и другими цветами. Акция пройдёт по многочисленным просьбам гостей сада. Сейчас идет уборка оранжереи и формирование букетов для раздачи посетителям. Количество цветов ограничено, так что лучше оказаться в числе первых.