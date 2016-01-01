Неправильно припаркованный автомобиль препятствовал проезду троллейбусов на севере Москвы

Автор: Angel Дата публикации: 17:12

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На севере Москвы, на Петрозаводской улице, мужчина припарковался в неположеном месте, что стало причиной того что троллейбус не мог проехать. Мужчина вместо того что бы перепарковаться (заметьте на другой стороне дороги где стоят люди как минимум 3 свободных парковочных места) стал оскорблять водителя троллейбуса объясняя ей что не умея ездить не нужно садиться за руль.люди выходили из троллейбуса чтоб объяснить нерадивому водителю что им нужно ехать. Случайные прохожие не могли убедить мужчину поменять место парковки и дать место троллейбусу. После 10 минут словесной нецензурной перепалки, водитель автомобиля отъехал на несколько см. После того как троллейбус проехал мужчина встал на прежнее место и продолжил диалог с водителем следующего троллейбуса.