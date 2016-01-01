Пасмурная погода в столице
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 18:37
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В столице третий день стоит пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха не поднимается выше 4 градусов. Моросит дождь.
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В столице третий день стоит пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха не поднимается выше 4 градусов. Моросит дождь.
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