Состояние дороги на улице Каспарова в городе Армавире Краснодарского края
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 19:22
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Состояние дороги на улице Каспарова в городе Армавире Краснодарского края после дождя в марте месяце. Отсутствует водоотведение. В зимний период и период дождей дорожное полотно приходит в негодность из-за стоящей воды. Глубина ям порой достигает в пол колеса легкового автомобиля. На улице двустороннего движения возле строительной базы проезд без риска повредить подвеску тс возможен только одним автомобилем.
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