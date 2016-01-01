Посетителям "Аптекарского огорода" дарили цветы в честь закрытия рекордно популярной выставки "Репетиция весны"
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 19:10
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- 37
20 марта, в честь закрытия рекордно популярной выставки "Репетиция весны" и выхода на первое место среди всех достопримечательностей России в инстаграме, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" дарили посетителям красочные букеты с тюльпанами, нарциссами, гиацинтами и другими цветами. Акция прошла по многочисленным просьбам гостей сада и особому распоряжению директора Алексея Ретеюма.
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