Посетителям "Аптекарского огорода" дарили цветы в честь закрытия рекордно популярной выставки "Репетиция весны"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 19:10

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20 марта, в честь закрытия рекордно популярной выставки "Репетиция весны" и выхода на первое место среди всех достопримечательностей России в инстаграме, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" дарили посетителям красочные букеты с тюльпанами, нарциссами, гиацинтами и другими цветами. Акция прошла по многочисленным просьбам гостей сада и особому распоряжению директора Алексея Ретеюма.