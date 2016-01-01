Два частных дома сгорели в поселении Киевский ТиНАО

Автор: Разведчик Дата публикации: 20:33

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Загорелся двуэтажный дом в СНТ Полесье-2 поселения Киевский в ТиНАО. Пожар начался на первом этаже дома. Дом представлял собой строение прямоугольной формы, первый этаж из пеноблоков, второй этаж деревянный, площадь дома 60 квадратных метров. Через некоторое время пламя охватило весь дом, начала рушиться крыша. Вскоре огонь перекинулся на соседний дом. Площадь второго дома 100 квадратных метров, деревянный, имеется терраса. Пламя охватило стену дома а после ушло на кровлю. Вскоре загорелся весь второй этаж. На место происшествия были высланы спасатели и 5 пожарных расчетов. Тушить возгорание пришлось методом подвоза воды за несколько километров, так как в поселке отсутствует водоисточник. На ликвидацию пожара потребовалось три часа. Пострадавших нет, хозяев домов в момент пожара на месте не было. Дознаватели ГУ МЧС России по городу Москве выясняют обстоятельства пожара.