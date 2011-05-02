Незаконное расширение кладбища в селе Хамышки Республики Адыгея

Автор: pavel070788 Дата публикации: 23:10

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Несанкционированное расширение территории Хамышкинского сельского кладбища в селе Хамышки Майкопского района Республики Адыгея, которое противоречит ФЗ №8 от 12.01.96 г. «О погребении и захоронении» статья №16 и №17; СП 42.13330.2011 п. 10.6 таблица 6; СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СанПин 2.1.4.544-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», а также СанПин 1600-77 «Санитарные правила устройства и содержания кладбищ». По факту ограда кладбища приблизилась к домовладению на 4 метра, то есть была в 13 метрах, а стала в 9метрах (от жилого дома вообще в 11метрах). Если колодец с питьевой водой проходил раньше по санитарным нормам, то сейчас нет (расстояние менее 50метров).