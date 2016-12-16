Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Депутаты муниципального округа Марьино открыто обвиняют ГБУ «Жилищник района Марьино» в подделке подписей

Депутаты муниципального округа Марьино открыто обвиняют ГБУ «Жилищник района Марьино» в подделке подписей

Автор:
Edward Zakirov
Дата публикации:
20.03 23:53
  • 93
  • 1

Очередной саботаж на заседании депутатов муниципального округа Марьино 15.03.2017 года. Депутаты муниципального округа Марьино открыто обвиняют ГБУ «Жилищник района Марьино» в подделке подписей. Так-же жители обвиняют ГУИС, ГБУ «Жилищник района Марьино» и управу района Марьино в фальсификации документов. А это подделка документов, статья УК РФ, Статья 292. Служебный подлог. А так-же ГБУ "Жилищник района Марьино" начали массово уничтожать ТСЖ и не дают с ГУИС собственником проводить собрания.

  • 93
  • 1

Комментарии (1)

  • Edward Zakirov
    20.03 23:11
    На видео Заседание совета депутатов муниципального округа Марьино 15.03.2017 года и встреча главы управы с населением 15.03.2017 года
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
01:37 | LaimeLaim
Закрытый показ спектакля Академии Н.С. Михалкова «Метаморфозы»
35 0
20.03 19:21 | Гринфельд Павел
Дождливая погода в Москве
74 0
00:05 | ZZZhenyaKu
Затопленный подъезд в посёлке Никель Мурманской области
123 0
17.03 11:41 | Edward Zakirov
ГБУ "Жилищник Марьино" закрыла аварийные выходы в жилом доме в Москве
46 0
16.12.2016 04:19 | Стрелец
На Пушкинской площади прошёл общегородской сход москвичей против антисоциальной транспортной политики