Депутаты муниципального округа Марьино открыто обвиняют ГБУ «Жилищник района Марьино» в подделке подписей

Автор: Edward Zakirov Дата публикации: 20.03 23:53

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Очередной саботаж на заседании депутатов муниципального округа Марьино 15.03.2017 года. Депутаты муниципального округа Марьино открыто обвиняют ГБУ «Жилищник района Марьино» в подделке подписей. Так-же жители обвиняют ГУИС, ГБУ «Жилищник района Марьино» и управу района Марьино в фальсификации документов. А это подделка документов, статья УК РФ, Статья 292. Служебный подлог. А так-же ГБУ "Жилищник района Марьино" начали массово уничтожать ТСЖ и не дают с ГУИС собственником проводить собрания.