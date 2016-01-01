Затопленный подъезд в посёлке Никель Мурманской области
- Автор:
- ZZZhenyaKu
- Дата публикации:
- 00:05
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В посёлке Никель Мурманской области на ул. Октябрьская в доме номер 7 жильцы дома не могут нормально заходить в свой подъезд.- Просто ужас! Мы конечно привыкли, что уже в течение нескольких лет в нашем первом подъезде постоянная сырость. Но с начала марта этого года мы просто утопаем в воде. Работники слесарного отделения не могут справиться с аварией, а иногда они просто приезжают посмотреть на прибывающую по-весеннему воду, - поделилась одна из жительниц.
Местные власти никак не реагируют на ситуацию. Жители дома опасаются, что когда таяние снега станет более активным, ситуация серьезно усугубится, ведь подъезд и так уже наполовину скрывается под землей.
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