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Главная  /  Репортажи  /  Затопленный подъезд в посёлке Никель Мурманской области

Затопленный подъезд в посёлке Никель Мурманской области

Автор:
ZZZhenyaKu
Дата публикации:
00:05
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В посёлке Никель Мурманской области на ул. Октябрьская в доме номер 7 жильцы дома не могут нормально заходить в свой подъезд.

- Просто ужас! Мы конечно привыкли, что уже в течение нескольких лет в нашем первом подъезде постоянная сырость. Но с начала марта этого года мы просто утопаем в воде. Работники слесарного отделения не могут справиться с аварией, а иногда они просто приезжают посмотреть на прибывающую по-весеннему воду, - поделилась одна из жительниц.

Местные власти никак не реагируют на ситуацию. Жители дома опасаются, что когда таяние снега станет более активным, ситуация серьезно усугубится, ведь подъезд и так уже наполовину скрывается под землей.


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