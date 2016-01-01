Затопленный подъезд в посёлке Никель Мурманской области

Автор: ZZZhenyaKu Дата публикации: 00:05

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В посёлке Никель Мурманской области на ул. Октябрьская в доме номер 7 жильцы дома не могут нормально заходить в свой подъезд.

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74 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/180938

- Просто ужас! Мы конечно привыкли, что уже в течение нескольких лет в нашем первом подъезде постоянная сырость. Но с начала марта этого года мы просто утопаем в воде. Работники слесарного отделения не могут справиться с аварией, а иногда они просто приезжают посмотреть на прибывающую по-весеннему воду, - поделилась одна из жительниц.Местные власти никак не реагируют на ситуацию. Жители дома опасаются, что когда таяние снега станет более активным, ситуация серьезно усугубится, ведь подъезд и так уже наполовину скрывается под землей.