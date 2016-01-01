Закрытый показ спектакля Академии Н.С. Михалкова «Метаморфозы»

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 01:37

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На сцене Филиала Государственного Академического Малого Театра на Ордынке состоялся закрытый показ спектакля по мотивам А.Чехова и И.Бунина "Метаморфозы" (с участием Н.С. Михалкова).

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8 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/180941

На сцене сменяя друг друга показывались зрителю 9 миниатюр по произведениям великих классиков:«Беззащитное существо», «О том, как я в законный брак вступил», «Легкое дыхание», «Бабы», «Без места», «Загадочная натура», «Ушла», «Холодная осень» и др.Перед каждым произведением Никита Сергеевич Михалков делился со зрителем таинством актерского мастерства, атмосферой произведений и рассказывал о русской литературе.Все происходящее на сцене зрители смотрели на одном дыхании, бурно аплодируя в конце каждой миниатюры. Превосходные костюмы, интересные декорации и великолепная игра актёров, полностью погружали в действо, заставляя переживать те эмоции героев, которые очень эмоционально и тонко передавали актеры своей достоверной игрой.На данном мероприятии присутствовали члены зарубежной дипмиссии и иностранных послов, аккредитованных в Российской Федерации.После окончания спектакля Н.С. Михалков ответил на вопросы журналистов.