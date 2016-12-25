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Короткое замыкание праздничной иллюминации в городе Туле

Автор:
Eduard_K_mreporter
Дата публикации:
01:21
  • 9
  • 1

Короткое замыкание праздничной иллюминации в городе Туле.

  • 9
  • 1

Комментарии (1)

  • MRSlava
    01:33
    Заголовок и описание изменено редакцией. Это не может быть камерой видеофиксации нарушений, так как на столбе не установлены управляющие шкафы.
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