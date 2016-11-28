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Красно-розовые облака - уникальное природное явление в Израиле

Автор:
Vika Romanova
Дата публикации:
01:44
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Красные облака, Израиль, город Тель-Авив.

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