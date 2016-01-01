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Водитель устроил ДТП на Бакинской улице и сбежал с места аварии

Автор:
denis947
Дата публикации:
06:51
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В 5 часов утра на юге столицы произошло ДТП. На пересечении улицы Бакинская и Севанская столкнулись два автомобиля "ВАЗ" и "Форд". Как видно на кадрах с видеорегистратора автомобиль "Форд" начал пересекать Бакинскую улицу на зеленый сигнал светофора, как в это момент в иномарку на полном ходу влетел "ВАЗ". От удара машины разбросало по проезжей части. Водитель "ВАЗа" оставил в машине пострадавшую пассажирку и сбежал с места аварии в неизвестном направлении. Женщину госпитализировали в 1-ю ГКБ с различными травмами. Водитель иномарки не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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Комментарии (1)

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