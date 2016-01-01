В квартире на улице Яблочкова в Москве произошёл пожар

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Утром на северо-востоке столицы произошёл пожар. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Яблочкова, д. 24, к. 2, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на 2-м этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила около 20 кв. м. В ходе проведения разведки и тушения пожара из подъезда были эвакуированы девять человек, еще двух спасли.