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Главная  /  Репортажи  /  Единственную школу закрыли в микрорайоне 5-я стройка в Благовещенске

Единственную школу закрыли в микрорайоне 5-я стройка в Благовещенске

Автор:
April
Дата публикации:
12:00
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В г. Благовещенск Амурской области, в микрорайоне 5-я стройка, закрыли единственную школу, а в ней открыли приют для бездомных. Эта школа была единственной на огромный микрорайон, теперь детям приходится ездить в другие районы города, однако прямого автобусного сообщения нет. Школьный автобус ходит по усреднённому расписанию. Но если у ребёнка отменяют урок ему приходится беспризорно шататься в ожидании автобуса или идти по безлюдным, незаселённым районам города, где с ним может произойти всё что угодно. И всё бы ничего если бы школы не было. Школа есть и может принимать хотя бы младшие классы. Когда её доводили до состояния несоответствия, а её именно доводили, и закрытия все были против. Нам пообещали досуговый центр однако что-то пошло не так. Может это в назидание детям, типа будете плохо учится станете бомжами.

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