Современный склад форменной одежды Московского метрополитена торжественно открылся на станции «Котельники»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 10:29

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Современный склад форменной одежды Московского метрополитена торжественно открылся 21 марта на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии. В ходе мероприятия была продемонстрирована обновлённая форма работников первой линии - машинистов, дежурных по станции и инспекторов Службы безопасности. Новый склад форменной одежды позволит упорядочить и систематизировать хранение и выдачу формы сотрудникам всех служб метрополитена. Здесь они могут не только получать одежду, но и подгонять её по своему размеру. Открытие современного склада является частью масштабной программы обновления формы работников московского метро. Это обновление проводится в преддверии крупных футбольных турниров - Кубка Конфедерации FIFA 2017 и Чемпионата мира FIFA 2018. Планируется, что более 300 тысяч единиц новой формы будет поставлено для метрополитена до конца 2018 года. Новая форма разработана в едином стиле московского транспорта, она комфортна, имеет приятный внешний вид, легко чистится и быстро сохнет. Одежда выполнена в традиционных цветах метрополитена, на ней присутствует его логотип и символика. Сотрудники метро получат высококачественные блузы и трикотажные жакеты, летние и зимние жилеты и куртки, пальто, а также юбки, галстуки, головные уборы, рубашки с длинными и короткими рукавами, погоны и шейные платки.