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Многочисленные ямы образовались на центральных улицах в Иркутске

Автор:
walder78
Дата публикации:
11:45
  • 21
  • 1

Улица Карла-Либкнехта в городе Иркутске после таяния снега вся в ямах и колдобинах.

  • 21
  • 1

Комментарии (1)

  • walder78
    13:12
    Убитые дороги Иркутска здесь: https://www.youtube.com/watch?v=X49uv0arU94&list=PLR96PIlhMI-_gKMMqyS6QypLItaqigZ1t
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